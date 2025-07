Моментът, в който контузията сложи край на мечтите на Гришо на Уимбълдън (ВИДЕО)

Неприятна контузия сложи край на надеждите на Григор Димитров за много силно представяне на Уимбълдън. Първата ракета на България получи травмата по време на мача си от 1/4-финалите на турнира срещу световния №1 Яник Синер. Контузията не позволи на Гришо да продължи двубоя и той трябваше да се откаже. Това бе голям удар по амбициите на родния тенисист, който в този момент водеше с 2:0 сета, а в третата част резултатът бе 2:2 гейма.

При 2:2 гейма Григор Димитров трябваше да сервира. При един от началните си удари обаче той се хвана за дясната подмишница, след което клекна, а секунди по-късно се свлече на тревата. На лицето на българинът бе изписана болка и още тогава стана ясно, че той най-вероятно няма да може да продължи срещата. Въпреки това Гришо и щабът му взеха медицински таймаут, за да преценят колко тежка е контузията. След няколко минути Димитров се върна на корта и обяви, че се отказва.

Oh SHTTTTTT PECK TEAR ???#Wimbledon @Wimbledon #DIMITROV NOO!!!



Way too painful..up 2 sets....



Might be FORCED TO STOP TOOO MUCH PAINN pic.twitter.com/FOtTdvj6Nn