След отказването си срещу Синер: Григор Димитров оглави неприятна класация

Първата ракета на България Григор Димитров бе много близо до сензационна победа срещу световния №1 в тениса Яник Синер и класиране на 1/2-финал на Уимбълдън. Родният състезател обаче получи контузия, която го извади от строя и го принуди да се откаже. Както е известно, Гришо водеше с 2:0 сета срещу италианеца и бе на крачка от знаменит успех. При 2:2 гейма в третата част обаче хасковлията получи травма в областта на гърдите, която не му позволи да продължи двубоя.

След отказването си Григор Димитров оглави доста неприятна класация. Той стана първият тенисист в Оупън ерата, който се оттегля от пет поредни турнира от Големия шлем. Негативната серия на Гришо стартира по време на миналогодишното издание на Уимбълдън, когато той отново се отказа на 1/4-финалите, след като получи контузия в коляното по време на мача си с Даниил Медведев. Няколко седмици по-късно Гришо стигна до четвъртфиналите на US Open, където срещна Франсис Тиафо, но отново прекрати участието си заради травма.

