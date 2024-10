Надал за сравненията на Синер и Алкарас с "Голямата тройка": Оставете младите да пишат своя история

В продължение на десетилетия феновете на тениса бяха свикнали на доминацията на Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович, които обираха титлите от Големия шлем. "Голямата тройка" зададе стандарт, като години наред рядко някой успяваше да ги победи. Тримата завоюваха общо 66 "мейджър" титли от 88 издания в периода между Уимбълдън 2003 и US Open 2023.

И ето, че тази година никой от тримата не записа името си сред шампионите на най-важните турнири. Рождър Федерер сложи край на карирата си през 2022 година, а преди дни и Надал обяви последния си турнир, докато младото поколение доказва, че е готово да поеме щафетата. Но Надал смята, че Яник Синер и Карлос Алкарас не бива да бъдат сравнявани с "Голямата тройка".

В интервю пред "DAZN", испанецът заяви: "Трябва да ги оставим да създават свои собствени съперничества и истории. Те не трябва да се сравняват с нас. Да видим как ще бъде в края на кариерите им. Тогава могат да се правят сравнения."

