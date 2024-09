Не очакваше да стигне толкова далеч: Шампионка отложи сватбата си, за да спечели US Open (ВИДЕО)

Украинската тенисистка Людмила Киченок и нейната партньорка на двойки Йелена Остапенко успяха да спечелят титлата на US Open, побеждавайки на финала Кристина Младенович и Шуай Джан с 6-3, 6-3. Триумфът на украинките изглежда не е влизал в плановете им, след като Киченок е била планирала сватба в дните преди финала.

Веднага след победата на финала Киченок направи любопитно разкритие, че тя и нейнатата половинка в живота - Стас Кумарски, са имали намерение да се оженят през седмицата. Сватбата е съвпадала с полуфиналите на турнира на двойки за жени, а силното представяне на Киченок и Остапенко отложи празничната церемония.

"Имахме уговорка да се оженим тази сряда, но тогава бяха полуфиналите", каза Киченок след мача, което разсмя публиката. Двамата навярно ще намерят нова дата да сключат брак, след като Киченок и Остапенко трябваше да довършат професионалните си ангажименти на корта на последния за годината турнир от Големия шлем.

Интервюто с Людмила Киченок след финала може да видите във видеото:

Lyudmyla and Stas were supposed to get married on Wednesday but they had to postpone the wedding because she was still in the tournament 😭😂 pic.twitter.com/eUHe5tWvjM