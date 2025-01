"Не спирам да мисля за това": Синер каза какво му липсва, за да е завършен играч (ВИДЕО)

Световният номер 1 в тениса Яник Синер изглежда като недостижим играч за останалите в ATP тура. Въпреки това италианецът е наясно, че все още не е завършен тенисист - най-вече заради факта, че не се представя толкова успешно на клей и на трева, колкото на твърди кортове. Синер спечели три поредни титли от Големия шлем на твърда настилка - на Australian Open 2024, на US Open 2024 и сега - на Australian Open 2025. Но на този етап няма титла от Ролан Гарос и Уимбълдън.

Попитан за това колко е важно за него да спечели Ролан Гарос и Уимбълдън, където настилките съответно са клей и трева, Синер каза: "Това със сигурност е едно от нещата, за което не спирам да мисля. Трябва да бъдеш завършен играч - не само на една настилка, но и на другите две. Вярвам, че миналата година не беше лош сезон на клей и на трева. Все пак мисля, че мога да се справя по-добре, но нека да видим какво ще се случи. Стремим се към това."

Всъщност Синер е едва петият играч в Оупън ерата, който печели три поредни титли на твърда настилка в Големия шлем. На финала срещу Александър Зверев той не даде нито една точка за пробив на съперника, което е правено само още три пъти на финали от Големия шлем в последните 35 години. Миналата година Синер стигна до 1/2-финал на Ролан Гарос и 1/4-финал на Уимбълдън, като той има 1/2-финал и на Уимбълдън, но от 2023-а.

