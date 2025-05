Още в първия кръг: Контузия сложи край на надеждите на Гришо на Ролан Гарос

Първата ракета на България Григор Димитров напусна безславно турнира от Големия шлем – Ролан Гарос. Родният тенисист се прости с мечтите си да постигне нещо запомнящо се в надпреварата, след като се контузи още в първия си мач и трябваше да се оттегли. Гришо стартира участието си в турнира от първия кръг, където се изправи срещу представителя на САЩ Итън Куин. Хасковлията започна отлично мача, но във втория сет получи контузия в бедрото. Той успя да превъзмогне болката и да спечели частта, за да поведе с 2:0, но в крайна сметка реши да се откаже след края на третия сет, който бе взет от Куин. Това бе четвърто поредно отказване на Димитров в турнир от Големия шлем.

Гришо взе бързо първия сет

Григор Димитров започна много силно мача и успя да спечели своя сервис гейм, а след това и да пробие съперника си, за да поведе с 2:0. След това българинът затвърди пробива си. Последва размяна на геймове и така се стигна до резултат 5:2 за хасковлията. В крайна сметка родният тенисист реализира още един пробив и затвори сета с 6:2.

В средата на втората част Димитров получи медицинска помощ

Втората част отново стартира със спечелен сервис гейм от Григор Димитров. След това американецът опита да натисне родния тенисист и взе подаването си, за да направи резултата 1:1. Гришо имаше проблеми в третия гейм, но успя да го спечели и да поведе.

Малко след това българинът се прибра в съблекалнята, за да получи медицинска помощ, тъй като изпитваше болки в бедрото. В следващия гейм Димитров отново проби съперника, а след това затвърди и пробива си за 4:1. Последва размяна на геймове и така се стигна до резултат 5:2 за хасковлията. Куин спечели своя сервис гейм и намали на 5:3, но след това българинът затвори частта с 6:3.

Григор се отказа след края на третия сет

Третият сет стартира със спечелен от Куин гейм, но Григор Димитров отговори много бързо и изравни. След това американецът отново успя да вземе подаването си и поведе с 2:1. Контузията измъчваше българина, но той не се предаде и стигна до 2:2. В петия гейм Гришо можеше да запише пореден пробив, но не успя да пречупи съперника си и резултатът стана 3:2 за Куин.

Веднага след това американецът проби Димитров, а после взе и подаването си, за да поведе с 5:2. Итън Куин взе и следващия гейм като затвори частта с 6:2, а веднага след това Григор Димитров обяви, че не може да доиграе мача и се отказва.

