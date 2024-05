Поставиха Гришо редом до Джокович и Надал за фаворит на Мастърса в Рим

„Спокойно, Димитров прави най-добрия си сезон от 2017 г. насам, когато спечели славата на Финалния Мастърс на осемте най-добри. Българинът е с баланс от 22 успеха и 7 поражения през 2024 г., включително титла в Бризбейн и финали в Марсилия и Маями. Тъй като той няма да защитава точки от този турнир, то той може да добави много през следващите две седмици", написаха от ATP.

"Димитров, който е девети по спечелени точки от старта на сезона, които определят кои 8 състезатели ще играят на Финалния Мастърс в Торино, достигна до полуфиналите на това събитие през 2014 г. и до четвъртфиналите през 2020 г. Той ще открие своя турнир срещу Йошихито Нишиока или Себастиан Офнер“, допълниха от федерацията. Състезанието в Рим стартира на 8 май и ще се проведе до 19 май.

