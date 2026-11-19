Новокоронясаната тенис кралица на Финалите на WTA Мира Андреева бе забъркана в сериозен скандал. Преди дни 19-годишната рускиня победи украинката Елина Свитолина на финала в Индиън Уелс. Този мач разпали страстите на фона на продължаващия военен конфликт между Русия и Украйна. Откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 година, Свитолина е избрала да не си стиска ръката с тенисистки от Русия или Беларус преди или след мачовете.

Напрежение около триумфа на Андреева на Финалите на WTA

32-годишната украинка предпочете да не споменава Андреева в речта си по време на церемонията по връчването на трофея след финала на WTA. Андреева обаче отправи топли думи към Свитолина: "Просто искам да поздравя Елина и екипа ѝ за една невероятна седмица. Имаше невероятен сезон, знам, че е трудно да загубиш на финала, но сезонът ти беше наистина невероятен. Имаш малка дъщеря, ти си невероятна майка. Изключително е трудно да се върнеш и да постигнеш това, затова поздравявам теб и твоя екип. Пожелавам ти много късмет за следващия сезон."

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Критики срещу Андреева

Малко след триумфа на Андреева руският президент Владимир Путин публикува изявление, в което поздрави 19-годишната звезда за титлата ѝ: "С блестящата си и убедителна победа ти продължи забележителните традиции на руския тенис. Пожелавам ти продължителен успех и всичко най-добро." Часове по-късно дойде и гневна реакция от страна на бившия тенисист и настоящ треньор на Свитолина - Сергий Стаковски. Той използва социалните си мрежи, за да разкритикува онези, които описаха поздравяването на Свитолина от страна на Андреева като акт на класа. Стаковски написа: "Да поздрави Елина, но да пренебрегне факта, че нейната страна е нахлула в Украйна, е убила стотици хиляди хора, никога не е осъдила публично войната и на всичко отгоре е получила почести от ръцете на Путин, не е акт на "КЛАСА"... Това е акт на УМИШЛЕНА МАНИПУЛАЦИЯ."

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