"Разиграването на годината": Алкарас стори немислимото за Испания (ВИДЕО)

Младата тенис звезда Карлос Алкарас направи едно от разиграванията на годината, и то с националната фланелка на Испания. Алкарас се изправи срещу чеха Томаш Махац за Дейвис Къп и го победи след 6-7, 6-1 и отказване на опонента му.

В третия гейм на втория сет обаче се случи и разиграването, което накара цялата публика да се изправи на крака. Махац сервира добре, а след това започна да разкарва Алкарас по дължината на корта. Чехът изпълни добро воле, което падна до мрежата и изглеждаше невъзможно за достигане.

Карлос обаче стигна до топката и я върна в корта на съперника. Махац отправи нов разстрелващ удар, с който да размине испанеца на мрежата. Алкарас имаше отговор и на това: успя да направи стоп воле по такъв начин, че топката падна точно до мрежата.

За Махац не остана и капка надежда, че може да достигне до топката. Вижте феноменалната точка, която бе определена като едно от разиграванията на годината:

THIS MIGHT JUST BE THE POINT OF THE YEAR! 🤯



CARLOS ALCARAZ! 🔥🇪🇸pic.twitter.com/O7qZpPLw61