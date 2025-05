Шампионът Алкарас се разклати, но прескочи трапа! Кошмар на Григор изхвърли двукратен финалист на Ролан Гарос

Действащият шампион на Ролан Гарос Карлос Алкарас преодоля и втория кръг на тазгодишното Открито първенство на Франция! Испанската звезда показа колебания в двубоя си срещу унгареца Фабиан Марожан, губейки сет, но все пак успя да го победи с 6-1, 4-6, 6-1, 6-2 за 2 часа и 11 минути игра. Алкарас допусна необичаен спад във втория сет на мач, в който тотално доминираше, като загуби частта и бе принуден да играе и чътвърти сет. А в останалите три части шампионът даде общо едва четири гейма на съперника.

Мачът започна мощно за Алкарас, който показа класата си още в първия кръг на Ролан Гарос. Испанецът поведе с 4-0 гейма, а накрая победи Марожан с 6-1. Във втората част обаче Карлос тръгна с пробив пасив още в откриващия гейм - и така и не успя да го върне до края на частта, като пропусна общо пет брейкбола. Всичко се нормализира в третия и четвъртия сет, когато Алкарас не остави съмнение кой е по-класният тенисист на корта.

Още: Новак Джокович в центъра на скандала след успешния старт на Ролан Гарос

Голямата сензация в четвъртия ден на Ролан Гарос обаче дойде в срещата между Каспър Рууд и Нуно Боржеш. Португалският тенисист, който миналата година отстрани Григор Димитров от Australian Open, сега хвърли нова бомба в световния тенис, отстранявайки един от скритите фаворити за титлата в Париж. Боржеш победи двукратния финалист на Ролан Гарос с 2-6, 6-4, 6-1, 6-0 за 2 часа и 19 минути, като причината за срива в играта на Рууд бе контузия.

Норвежецът изпита физически проблеми още в края на първия сет, но остана на корта до самия край, въпреки че знаеше, че няма шансове да се върне в мача. Рууд прояви уважение към съперника и публиката и доигра срещата. Той е финалист на Ролан Гарос от 2022 и 2023 г., а през 2024-та стигна до полуфинал. През този сезон на клей Рууд спечели титлата на Мастърса в Мадрид. Сега световният номер 8 бе сред скритите фаворити за титлата, но вместо това отпадна още във втория кръг.

Иначе чиста победа в четвъртия ден на Ролан Гарос записа и световният номер 7 Лоренцо Музети, който се справи с колумбиеца Даниел Галан с 6-4, 6-0, 6-4. Победи записаха още Алтмайер, Медиедович, Попирин, Алис, Навоне. Бен Шелтън пък записа служебна победа над отказалия се Юго Гастон, който изигра 5-сетов домашен трилър в първия кръг.

Още: Най-великият тенисист, който не можеше да играе тенис, но стана милиардер

🚑 Medical Time Out for Casper Ruud at the Roland Garros, at the end of the third set against Nuno Borges.



👨‍⚕️ Treatment to the upper part of the left calf#RolandGarros pic.twitter.com/WGSaPyNQ3u