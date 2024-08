Шок на US Open! Световният №74 елиминира един от фаворитите още във втори кръг

Определяният от мнозина като фаворит - Карлос Алкарас претърпя шокиращо поражение във втория кръг на Откритото първенство на САЩ, отстъпвайки в директен сблъсък на Ботик ван де Зандсхулп. Нидерландецът, заемащ 74-о място в световната ранглиста, отстрани 21-годишния испанец с 6:1, 7:5, 6:4, за да сътвори вероятно най-сензационния резултат в тениса за годината.

Световният №3, който през последните два месеца спечели сребърен олимпийски медал и взе трофея на Уимбълдън, се бореше със стара контузия в глезена, която на първо четене не застрашаваше участието му. Той изпитваше затруднения още от началото на мача и така и не успя да намери най-добрата си игра, като завърши с общо 28 грешки.

Ван де Зандсхулп затвори мача с ас, за да постигне един от най-големите обрати в близкото минало и да постигне първата си победа над съперник от топ 10 в мейджър турнир в кариерата си. Така серията на Алкарас от 15 мача без загуба на US Open бе приключена, а загубата във втория кръг е най-ранната в кариерата му от Уимбълдън през 2021 г. насам.

