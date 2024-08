Въпреки проблемите с глезена, Алкарас уверява, че ще бъде готов за старта на US Open

Испанската звезда Карлос Алкарас заяви, че ще бъде на 100% за старта на Откритото първенство на САЩ, въпреки че в събота прекъсна тренировката си в Ню Йорк като предпазна мярка, след като усука глезена си. Четирикратният шампион от Големия шлем се сблъска с редица контузии в последно време, включително с травма на глезена, която го принуди да се оттегли в първия кръг на Откритото първенство на Рио по-рано тази година.

Притесненията за травмата на Алкарас се върнаха в събота, което го накара да прекрати тренировката си с аржентинеца Франсиско Серундоло. Въпреки това испанецът заяви, че няма притиснения за участието си в турнира: "Спрях тренировката си от предпазливост. Не се чувствах достатъчно комфортно, за да продължа", заяви Алкарас на пресконференция. "Няколко часа по-късно се чувствам добре, утре ще се опитам отново да тренирам, без да мисля за това. Утре или след два дни със сигурност ще бъда на 100%."

