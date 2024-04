След нощно парти: Григор и гореща тенисистка отпрашиха с Ламборгини (ВИДЕО)

На видеото се вижда как Григор чака търпеливо в скъпото си возило, докато Ализе е съпровождана от компания от други жени. Лим се сбогува с приятелките си, а след това се затичва към Ламборгинито на Гришо. Французойката изпита затруднения да си отвори сама вратата, а Григор джентълменски ѝ помогна.

Ализе Лим е бивша професионална тенисистка, която така и не успя да спечели титла на WTA ниво. Най-високото ѝ класиране в световната ранглиста е 135-о място през 2014 година. Тя обаче има мачове срещу някои от най-добрите тенисистки в света, включително и срещу Серина Уилямс.

Към днешна дата Ализе Лим работи като тенис коментатор в спортния телевизионен гигант Eurosport. Тя продължава да играе тенис, но не професионално - извън турнирите от WTA. Французойката се познава с Григор от години, като е била в ложата на българина по време на негови мачове.

Ето и любопитното видео, уловило Григор и Ализе Лим след нощно парти в Монако:

Grigor Dimitrov and Alize Lim spotted together after party night in Monaco ✨️ pic.twitter.com/wVDyuLMMcj