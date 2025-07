Хората преобразяват Земята с огън поне от 50 000 години

Ново проучване разкрива, че хората са използвали широко огън, за да променят ландшафта още преди 50 000 години. Това е поне 10 000 години по-рано, отколкото се смяташе досега. Учени са открили тази следа в 300 000-годишно седиментно ядро, извлечено от Източнокитайско море.

Ядрото съдържало вкаменен въглен, микроскопични остатъци от растителна материя, изгорена, но не напълно изразходвана. Известни като пирогенен въглерод (или може да се каже сажди), тези частици са се носили в морето чрез реките в продължение на десетки хиляди години. Те служат като траен запис на огъня на сушата.

Огнена сигнатура, която изпреварва климата

Изследователски екип под ръководството на д-р Дебо Джао от Института по океанология към Китайската академия на науките е открил нещо неочаквано. Преди около 50 000 години нивата на пирогенен въглерод внезапно се повишили. Времето не съвпадало с известните климатични модели.

„Нашите открития оспорват широко разпространеното схващане, че хората са започнали да влияят върху геоложките процеси едва в близкото минало – по време на последния Ледников период и последвалия холоцен“, казва д-р Джао.

Вместо това свидетелствата сочат хората (съвременния Homo sapiens) като вероятни виновници. Тази хронология съвпада с археологическите данни, показващи бързо разширяване на Homo sapiens в Евразия, Югоизточна Азия и Австралия преди 70 000 и 50 000 години.

Nanne Tiggelman / Pixabay

Във всеки от тези региони активността на пожарите започва драстично да се увеличава. Но това не е сезон на горски пожари. Това са били умишлени пламъци.

Летопис на лед и огън

С охлаждането на климата по време на ледниковите периоди огънят става незаменим. Той помага на ранните хора да си приготвят храна, да се топлят, да отблъскват хищници и да мигрират в по-студени, по-предизвикателни пейзажи. Но той също така трансформира околностите.

„Хората вероятно са започнали да оформят екосистемите и глобалния въглероден цикъл чрез използването на огън още преди Последния ледников период“, отбелязва и д-р Стефани Кабот-Бар, палеонтолог от Свободния университет в Берлин и съавтор на изследването.

Последиците от огъня са били трайни. Изгарянето на растителността освобождава въглерод в атмосферата. Многократното повтаряне на това върху големи площи в крайна сметка затопля планетата, макар и с много малка степен в сравнение със съвременната индустриална дейност.

Откритието предполага, че хората са започнали да влияят на въглеродния цикъл на Земята десетки хиляди години по-рано, отколкото учените са предполагали. „Още по време на последното заледяване използването на огън вероятно е започнало да променя екосистемите и въглеродните потоци“, добавя проф. Уан Шиминг.

Глобалният подпис на първите пламъци на човечеството

Изследователите сравнили откритията от Източна Азия с данни от Европа, Югоизточна Азия и Папуа Нова Гвинея – Австралия. Същият модел бил установен във всеки регион: внезапно увеличение на пожарната активност, започващо преди около 50 000 години.

ThankYouFantasyPictures / Pixabay

Важно е да се отбележи, че този огнен прилив се появил дори там, където природните условия – като валежи или мълнии – не биха обяснили подобно увеличение. Нещо друго трябва да го е движило. Най-ясният кандидат: хората.

Изследването също така предполага, че това ранно използване на огън е било достатъчно систематично, за да остави траен отпечатък върху геоложкия запис на Земята – това, което някои учени наричат ​​пироскейп – наследството от огъня през времето.

Това проучване подчертава колко рано и дълбоко хората са започнали да променят планетата. То оспорва идеята, че антропоценът (предлаганата от нас нова геоложка епоха) започва със земеделието или индустриалната революция. Вместо това искрата може да е била запалена много по-рано, с простия, но мощен акт на запалване на огън.

Изследването на Кабот-Бар е част от по-голяма инициатива, наречена „Парещият въпрос“, която изследва ролята на огъня във формирането на екосистемите в Източна Африка. Подкрепен от Германската изследователска фондация и партньори в Етиопия, проектът се стреми да разбере екологичното, климатичното и културното значение на огъня през последните 600 000 години.

Научната статия е публикувана в Proceedings of the National Academy of Sciences.