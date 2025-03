Сръбски медии нападнаха националния герой Новак Джокович

24-кратният носител на титли от Големия шлем Новак Джокович, който е със статут на местен герой в родината си, отново показа подкрепата си към студентските протести в Сърбия. Той се присъедини към останалите спортни личности, които през последните дни подкрепиха протестиращите в борбата им срещу правителството. Над 100 000 души излязоха по улиците на Белград срещу корупцията сред управляващите в Сърбия.

Джокович публикува снимки от шествието в социалните си мрежи, на една от които написа "Сърбия", а на втората "История, величествена!" Той показа подкрепата си и по време на Australian Open, както и по време на баскетболен мач в Белград, където носеше суитшърт с надпис "Студентите са шампиони".

Novak Djokovic shows his support for the student protests in Belgrade 🇷🇸:



"History! Magnificant. 🙌🏻🙏🏻" pic.twitter.com/I3H2teGoNR