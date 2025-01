Страхотен Григор Димитров е на 1/2-финал в Бризбън

Първата ракета на България Григор Димитров продължава със страхотното си представяне на турнира от сериите АТР 250 в Бризбън. Родният тенисист се класира на полуфиналите на надпреварата, след като победи представителя на домакините Джордан Томпсън. Хасковлията водеше в резултата с 6:1 и 2:1, когато австралиецът се отказа. По този начин Димитров се приближи към втора поредна титла от турнира в Бризбън.

Григор Димитров стартира вихрено срещата и успя да пробие съперника си, за да поведе с 3:0 в първия сет. След това Томпсън върна един гейм, но силите му не стигнаха за нищо повече. До края на частта Гришо реализира втори пробив и затвори сета с 6:1.

В паузата между двата сета Томпсън получи медицинска помощ заради болки в прасеца. В началото на втората част двамата тенисисти си размениха по един гейм преди Димитров да направи трети пробив и да поведе с 2:1. В този момент австралиецът реши да не рискува здравето си и се отказа.

Благодарение на успеха си Григор Димитров се класира за полуфиналите на турнира в Бризбън. Това е негово 55-то класиране на 1/2-финал на надпревара от Тура, както и шесто в Бризбън. В следващия етап на турнира Гришо ще срещне чеха Иржи Лехечка, който се класира за тази фаза след победа срещу Николас Джари.

