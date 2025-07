Пълно спиране на руския петрол и газ в ЕС: Фицо изглежда е получил еврогаранции

Словакия изглежда е получила гаранции от Европейската комисия по въпроса с постепенното пълно спиране на доставки на руски петрол и газ. Това съобщава в профила си в "Х" журналистът на Радио "Свободна Европа" Рикард Йозвяк. Новината означава, че вратата към 18-ти пакет санкции срещу Русия изглежда се отваря, след като словашният премиер Роберт Фицо му наложи вето.

Seems like 🇸🇰 got the reassurances it needed from 🇪🇺 commission today on the phasing out of 🇷🇺 energy by end of 2027. Could lead to the approval of the next sanctions package (the 18th) on 🇷🇺 soon. 🇺🇦