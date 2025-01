Илон Мъск се присъедини към драмата с Джокович на Australian Open

Новак Джокович бе изправен пред сериозни пречки на "Род Лейвър Арена" в неделя, въпреки че победи Иржи Лехечка в мача си от четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия. Сърбинът постигна победа с 6-3 6-4 7-6 (7-4), но трябваше да се справи с публиката, която тръгна срещу него и се опита да го разсее. След победата си той отказа да даде интервю на двукратния шампион в Мелбърн Джим Къриър на корта, което остави всички объркани.

По-късно той все пак разкри причината, поради която е отказал интервю с тенис легендата, по време на пресконференцията си след мача, а също и във видеоклип в "X". Той обвини спортния репортер Тони Джоунс, работещ за официалния оператор на турнира от Големия шлем, че се подиграва със сръбските фенове на тениса, както и че е направил обидни и оскърбителни забележки по негов адрес.

ОЩЕ: Журналистът, обидил Джокович, се извини: Думите ми бяха на шега (ВИДЕО)

За изненада на феновете Илон Мъск, който е известен със своята откровена и агресивна личност, препубликува видеото на Джокович и се подигра на "традиционните медийни" организации. Той написа: "Далеч по-добре е просто да говориш директно с публиката, отколкото да минаваш през негативния филтър на традиционните медии." Мъск е основател и председател на "X" - компанията, която през 2023 г. закупи и преименува Twitter.

It’s way better just to talk to the public directly than go through the negativity filter of legacy media https://t.co/QYDJXWAC5r