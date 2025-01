Точката на турнира! Синер мина отвъд лимита си, докара тялото си до треперене (ВИДЕО)

Световният номер 1 в тениса Яник Синер трябваше да даде най-доброто от себе си, за да пречупи Холгер Руне и да го победи с 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 на 1/8-финалите на Откритото първенство на Австралия. В един момент от мача Синер буквално мина отвъд физическите си лимити, за да спечели невероятно разиграване срещу датчанина, а след това на почивката между геймовете тялото му не спираше да трепери от физическо и емоционално изтощение.

Синер загуби втория сет, което допълнително повиши напрежението върху него - особено от страна на публиката, която даде крила на Руне. В началото на третата част датският тенисист продължи да играе на високо ниво и караше Синер да разиграва продължително от основната линия. Така в третия гейм на втората част италианецът изостана с 15:40 на свой сервис, като трябваше да спасява два поредни брейкбола.

Първият бе отразен, а при втория се стигна до 1-минутно разиграване, в което Синер трябваше да се бори за всяка една топка, за да пречупи Руне. Италианецът се справи в брилянтното разиграване, което е може би най-доброто до момента на турнира, а след това Синер спаси и още един брейкбол, за да се измъкне невредим от гейма. По-късно в сета той успя да направи пробив и да спечели частта в своя полза.

Веднага след третия гейм на втората част обаче двамата тенисисти седнаха за почивка, а Синер буквално трепереше на стола си, като трудно контролираше ръцете си. Всичко това бе в резултат на голямото емоционално и физическо изтощение, натрупано след продължителната точка за пробив, отразена от италианеца, а е възможно и да е заради горещо време или висока температура (заболяване). Вижте как Синер трепереше след края на гейма във видеото по-долу:

Jannik Sinner physically shaking during his match against Rune at Australian Open



He told his team he wasn’t able to ‘move to his left’



Visibly struggling and hasn’t been the same for the last two sets



Likely adrenaline combined with not feeling 100%

