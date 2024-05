В мач с едва 3 брейкбола: Григор Димитров пречупи японец, чака го лек съперник в Рим (ВИДЕО)

Гришо, който е осми поставен в схемата на турнира, срещна по-сериозна съпротива от Нишиока от последната им среща в Рим преди четири години, когато българинът даде само един гейм на японеца. Сега Димитров трябваше да играе 99 минути, за да пречупи Нишиока.

В първия сет Димитров и Нишиока вървяха гейм за гейм, като нямаха сериозни трудности да печелят подаванията си. В шестия гейм Гришо имаше точка за пробив, но не я оползотвори. Сетът продължи без брейкболи до 6-5, когато Гришо проби на 15 и спечели частта.

No. 8 seed takes the lead 💪 Stunning improvised volley from @GrigorDimitrov as he takes the opener 7-5 over Nishioka @InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/wuFr4BZEUK

Във втория сет Димитров и Нишиока продължиха да играят силно на своите сервиси. Подобно на първата част, Гришо печелеше с лекота подаванията си, като в три от геймовете не даде точка на съперника. Нишиока обаче също не даде и една точка за пробив на съперника.

Така се стигна до десетия гейм, когато Нишиока сервираше при 4-5 за оставане в мача. Японецът имаше геймбол, но Гришо го отрази, а след това на свой ред стигна до третата си точка за пробив в мача. И се възползва на мига, за да спечели сета, а с това и двубоя.

He gets knocked down, but he gets up again 🎶@GrigorDimitrov channels inner Nadal and wins the point after falling over#IBI24 pic.twitter.com/x3IZzIWZyN