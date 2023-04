ВИДЕО: Превъзходният "хотдог" удар на Григор, който смая Мадрид

В първия сет Григор направи така наречения "хотдог" - изпълнение, при което удря топката между краката, с гръб към мрежата. Ударът се оказа толкова добър, че не позволи на неговия съперник да реагира достатъчно бързо и да остане в разиграването.

Българинът спечели точката, а публиката в Мадрид бе вдигната на крака, за да аплодира превъзходното изпълнение. Гришо пък не скри радостта си от красиво спечелената точка, която го доближи и до спечелването на неговия сервис гейм.

Можете да видите красивото изпълнение на Григор във видеото, а след това и да си припомните най-силното представяне на българина в Мадрид - достигане до 1/4-финалите и отпадане в оспорван мач с Рафа Надал (ВИДЕО).

OH MY 😤@GrigorDimitrov takes the first 7-6(6) against Barrere.@MutuaMadridOpen | #MMOpen pic.twitter.com/KVbdqLeTAb