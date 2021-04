Притежателите на Mastercard, издадена чрез Pay by Vivacom, могат да спечелят над 1100 награди

До 15 юли всички притежатели на Mastercard®, издадена чрез Pay by Vivacom могат да участват за спечелване на страхотни награди. За целта те трябва да запазят своята Mastercard® в онлайн магазин и да извършат покупка с нея. Това ще ги включи автоматично в томбола за eлектрически мотоциклет, пакет за лятна почивка в смарт кемпер, смарт устройство за дома или абонамент за EON мобилно приложение за срок от 3 месеца.

Кампанията е част от промоционалната кампания на Mastercard Pay and Get Rewards „Интелигентни плащания”, повече информация можете да видите тук . Тя ще се провежда в рамките на 3 периода: от 15 април до 15 май 2021 г., от 16 май до 15 юни 2021 г. и от 16 юни до 15 юли 2021 г. Печелившите участници в томболата ще бъдат изтеглени след края на всеки от етапите. В кампанията може да участва всеки притежател на карта Mastercard, издадена чрез Pay by Vivacom, който я запази и извърши онлайн плащане с нея в съответния период на кампанията. Потребителите на Pay by Vivacom могат да увеличат шансовете си в томболата като запазват виртуалната или физическата си карта в повече от любимите си онлайн магазини и правят покупки с нея.Освен за онлайн пазаруване, дигиталният портфейл Pay by Vivacom предоставя възможност за извършване на безконтактни плащания със смартфон на ПОС терминал, мигновени преводи на пари между потребителите на приложението и банкови трансфери до IBAN в българска банка или банка в ЕС. Повече информация за EON мобилно приложение можете да откриете тук