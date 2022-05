Яжте това веднъж седмично за здрави кости и нисък холестерол

Боровинките са много богати на витамини, минерали и антиоксиданти, които предпазват от негативните ефекти на окисляването и свободните радикали.

Те често са етикетирани като суперхрана, с ниско съдържание на калории, невероятно полезни за здравето.

Ето четири причини, поради които този плод трябва да бъде част от ежедневното ви меню.

1. Укрепват костите

Те са богати на калций, желязо, магнезий, манган, цинк и фосфор, които са от ключово значение за здравите кости.

2. Грижа за кожата

Антоцианинът помага на боровинките да се борят с окислителното увреждане на ДНК, докато изобилието от витамин С е основен фактор за изграждането на колаген. Затова редовната им консумация може да помогне за намаляване на признаците на стареене, бръчки, старчески петна и акне.

3. Намаляват лошия холестерол

Изследванията показват, че фибрите и антиоксидантите могат да помогнат за разтварянето на лошия холестерол. Проучвания в Journal of the Academy of Nutrition разкриват, че ежедневната консумация на боровинки помага за подобряване на кръвното налягане и артериалната скованост при жените.

4. Поддържат здравето на сърдечно-съдовата система

Боровинките съдържат полифеноли, които имат антиоксидантни и противовъзпалителни свойства и могат да допринесат за здравето на сърцето и да намалят други сърдечни проблеми. Те също така могат да регулират кръвното налягане.