Промяната ще започне веднага! Ето какво се случва, ако спрете алкохола

Какво ще се случи, ако откажете от алкохола? Журналист от " Eat This, Not That" разговаря с експерти и установи, че има някои неочаквани положителни последици от предприемането на тази стъпка.

Въпреки че отдавна е обичаен начин за прекарване на свободното време и почти 70% от американците пият алкохолни напитки с известна регулярност, според Световната здравна организация консумацията на алкохол е основен рисков фактор за редица заболявания и причинява около 3 милиона смъртни случая всяка година. Ето 6 последици от отказа от алкохола: 1. Сънят ви ще стане по-добър "Когато употребявате вещество, което има депресиращ ефект върху централната нервна система, като например алкохол, обикновено не достигате до фазата на бързия сън, която има възстановителен ефект върху организма", обяснява Джесика Хофман, лицензиран консултант по въпросите на алкохола и наркотиците в Hazelden Betty Ford, най-голямата в страната организация с нестопанска цел, предоставяща здравни грижи. Фазата на REM съня (с бързо движение на очите) е най-дълбокият сън. Този сън осигурява най-голяма почивка, тъй като мозъкът и тялото ви се възстановяват и влизат в равновесие след дългия ден. Често обаче след употреба на алкохол не можете да достигнете фазата на REM съня. В същото време, ако се въздържате от алкохол, сънят ви ще бъде по-дълъг и по-малко неспокоен. "Когато не пиете алкохол, качеството на съня ви е по-високо, което е от решаващо значение за поддържането на всички мозъчни функции", обяснява Хофман. 2. Рискът от развитие на определени видове рак е по-малък Консумацията на алкохол е най-лесният за отстраняване рисков фактор за рак. По данни на Американското дружество за борба с рака консумацията на алкохол е причина за 6% от раковите заболявания и 4% от смъртните случаи от рак в САЩ. "Панкреасът и черният дроб - органите, които са постоянно засегнати от алкохола - са най-застрашени от развитие на рак", обяснява Робин Барнет, лицензиран клиничен социален работник и автор на книгата "Пристрастен в къщи". "Когато пиете, черният ви дроб, който отстранява токсините от тялото, работи под повишен стрес. Ако черният ви дроб е претоварен да се освободи от алкохола, това забавя метаболизма и имунната ви система, защото трябва да се съсредоточи върху извеждането на алкохолния токсин от тялото ви", казва Барнет. Когато организмът е подложен на постоянен стрес, той става по-уязвим към заболявания като рак. Ако се откажете от алкохола, можете да намалите риска от развитие на тези видове рак - в сравнение с хората, които пият редовно. 3. Имунната ви система може да стане по-силна Имунната система предпазва организма от инфекциозни заболявания. Консумацията на алкохол може да потисне имунната система и нейния отговор към патогени, което увеличава вероятността от развитие на инфекциозни заболявания. "Алкохолът намалява способността на организма да реагира на външни заплахи", казва Барнет. "В рамките на 24 часа след употребата на алкохол реакцията на имунната система намалява. Това прави организма уязвим към различни заболявания. Експертите твърдят, че избягването на алкохола, както и на други продукти, които оказват отрицателно въздействие върху имунната система, ще предотврати отслабването на имунната система, като увеличи способността на организма да се бори с вируси и други заболявания. 4. Ще ви е по-лесно да поддържате здравословно тегло Когато хората пият алкохол, те често забравят за калориите, които той съдържа и които увеличават дневния прием на калории. Според проучване на BMC Public Health средностатистическият възрастен американец под 50-годишна възраст получава около 150 калории от алкохол всеки ден. Ако не пиете, просто не получавате тези допълнителни калории, които могат да достигнат до седем допълнителни килограма в рамките на една година. Алкохолът може да допринесе за натрупването на излишни килограми не само като увеличава дневния прием на калории. Алкохолът провокира преяждане. Проучване върху животни, публикувано в Nature Communications, показва, че когато на мишките се дава алкохол, невроните в мозъка им, които отговарят за чувството на глад, се стимулират. Хората имат абсолютно същите неврони AGRP, които предизвикват чувство на силен глад, дори когато човек е сит. Отказвайки се от алкохола, вие всъщност премахвате тази потенциална причина за преяждане и може би ще ви е по-лесно да се преборите с излишните килограми. 5. Рискът от развитие на сърдечносъдови заболявания намалява. Пиенето на алкохол може да увеличи риска от развитие на сърдечносъдово заболяване. "Възможно е да сте изложени на риск от развитие на заболявания като коронарна болест на сърцето и диабет, тъй като страничните ефекти от консумацията на алкохол са високо кръвно налягане и сърцебиене", отбелязва Хофман. Много алкохолни напитки също съдържат големи количества захар. "В повечето случаи не осъзнаваме колко захар получаваме, когато пием алкохол", добавя Хофман. Високите нива на глюкоза в кръвта могат да доведат до сърдечносъдови заболявания. Когато се въздържате от консумация на алкохол, намалявате риска от бъдещи сърдечносъдови проблеми, като понижавате кръвното налягане, нивата на триглицеридите и вероятността от развитие на сърдечна недостатъчност. 6. Състоянието на черния ви дроб ще се подобри Алкохолът е токсин, който се елиминира от организма чрез черния дроб. "Ако един мъж пие повече от 15 чаши алкохол седмично, а една жена - повече от 8 чаши алкохол седмично, това увеличава шансовете им да развият мастна хепатоза и цироза", предупреждава Барнет. Вероятността от цироза и мастна хепатоза намалява с около 10%, ако човек спре да пие алкохол. "Ако спрете да пиете, преди да са нанесени значителни щети, черният дроб успява да се възстанови напълно. Но ако развиете цироза - което означава, че черният дроб започва да умира постепенно - тогава, когато спрете да пиете, ще се възстановят само онези части от него, които не са напълно унищожени от алкохола", обяснява Барнет. Когато спрете да пиете, намалявате натоварването на черния дроб и му позволявате да започне да се възстановява.

