Мегаконцерт на Лейди Гага с 2 млн. посетители е можел да завърши с взривена бомба (ВИДЕО)

Двама заподозрени са арестувани заради заговор за взрив, който са планирали да осъществят на концерта на поп звездата Лейди Гага на плажа Копакабана в Рио де Жанейро. На безплатното събитие са присъствали 2,1 милиона фенове. Мъж и тийнейджър са планирали да извършат нападение на най-голямото шоу на певицата, като използват самоделни експлозиви и коктейли „Молотов“. Гражданската полиция и Министерството на правосъдието на Бразилия съобщиха, че децата, тийнейджърите и ЛГБТ-общността са били цел на престъплението от омраза.

„Заподозрените са набирали участници, включително непълнолетни, за извършване на координирани нападения с използване на самоделни експлозиви и коктейли "Молотов"“, заявиха силите на реда.

Детективите, работещи по операцията, са извършили обиски на девет адреса в Рио де Жанейро и Сао Пауло, като са иззели електронни устройства.

