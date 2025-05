Затягат памперсите: 280 единици ПВО за парада на Червения площад в Москва?

Засега е само слух, че Русия брутално затяга противовъздушната отбрана над Москва за парада на Червения площад на 9 май, но ако се окаже верен, то наяве ще излезе паниката в Кремъл за Деня на победата. Според непотвърдена информация, разпространяваща се сред украински източници, Москва е разположила около 280 ПВО единици, а допълнителни системи ще бъдат разположени в Казан и Грозни. Защитата включва радари „Дон-2Н“ и „Небо-М“, системи С-400, „Панцир-С1“ и „Тор-М2“.

