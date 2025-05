Тръмп заплаши и Русия, и Украйна: "Продължавайте да се държите глупаво и си тръгвам" (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заплаши отново да се оттегли от преговорите между Русия и Украйна. „Продължавайте да се държите глупаво и аз си тръгвам“, заяви той в интервю за NBC News. Републиканецът предупреди, че може да се оттегли от разговорите, насочени към прекратяване на войната в Украйна, ако според него страните продължават да саботират процеса.

„Ще дойде момент, в който ще кажа: добре, продължавайте, продължавайте да се държите глупаво“, повтори той. И отбеляза, че вече е бил близо до това решение, но „понякога се случват положителни неща“, които досега са го възпирали.

Тръмп заяви, че Съединените щати са близо до едната страна, но не толкова, колкото до другата. Американският лидер не каза за коя страна става дума.

