Забравете за тези храни, те са най-вредни за фигурата

Някои храни с високо съдържание на въглехидрати са особено вредни за фигурата, твърдят диетолози. В материала на изданието Eat This, Not That! те посочиха пет от тях.

Диетоложката Лиза Йънг първа обърна внимание на гевречетата и кифличките. По отношение на калориите тя приравни една изядена кифла или геврек с четири-пет филийки хляб и обясни това с факта, че те рядко се консумират в чист вид, най-вече кифлите. „Те често се използват като храна за закуска с различни гарнитури като крема сирене, фъстъчено масло и други висококалорични храни", добави диетоложката Триста Бест. На второ място в списъка са зърнените закуски, които според експертите са с ниско съдържание на хранителни вещества. „Хората често свързват зърнените храни със здравословна храна, но сладките зърнени храни често съдържат толкова или повече добавена захар, отколкото бисквитките", обясни Янг. Диетоложката Моргин Клер добави, че яденето на зърнени храни за закуска може да доведе до рязко повишаване на нивата на кръвната захар. Диетолозите смятат, че най-опасни за здравето и фигурата са газираните напитки, които не съдържат почти нищо, освен захар. Четвърти в списъка е белият хляб, който според експертите е силно обработен при производството и лишен от хранителни вещества. Той съдържа голямо количество въглехидрати и употребата на такъв хляб в големи количества води до наддаване на тегло. Последни в списъка са тестените изделия от рафинирано пшенично брашно. Диетолозите обясниха, че те са с много въглехидрати и в тях няма никакви фибри. Янг посъветва да изберете макарони от твърда пшеница и да следите внимателно размера на порциите.

