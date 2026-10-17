Граничат с войната в Украйна: Европа ще даде пари на българските общини по Черноморието

Източните територии на България вече са признати от ЕК за територии, граничещи с военния конфликт на Русия в Украйна. Това каза в интервю за "Говори сега" по БНТ изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Силвия Георгиева, уточнявайки, че това става чрез пакта за източните територии. Стана ясно, че се очаква тези общини да получат и финансови средства от Европа.

"Освен засилени мерки, те ще получат и целеви средства от ЕК за укрепване на инфраструктурата с двойно предназначение. Кметовете на черноморските общини и тези, които са граничащи с тях, вече са ангажирани с тази тема. Работят със своите полски колеги, граничещи с Украйна, така че - Европа е помислила", каза Георгиева.

По думите й разговорът е за предстоящия програмен период 2028-2034, но не е чак толкова далечна темата.

Кметовете се вълнуват от сигурността

В контекста на атаките в Черно море, Георгиева коментира и годишната среща на местните власти в Албена, което по думите й е най-голямото събитие на българските общини.

"Тази година събра над 600 участници. Що се отнася до сигурността в Черноморския регион и изобщо в страните, граничещи с военен конфликт, разбира се, че кметовете на общини няма как да бъдат изолирани от общите притеснения за сигурността", смята Георгиева. ОЩЕ: Как руските удари в Черно море отекват в предизборната кампания: Говори Светлана Божилова (ВИДЕО)