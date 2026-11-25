В обществото се говори, че са водени разговори с всеки един от членовете на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна и са предлагани финансови стимули, включително конкретни суми от по 20 000 евро, за да се вземе решение да бъда отстранен. Това заяви отстраненият кмет на Варна Благомир Коцев в ефира на Нова телевизия, като уточни, че тази информация достига от няколко места и засега представлява слухове.

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По думите му в понеделник вечерта при разглеждането на два сигнала – единия отпреди две седмици и другия отпреди година, комисията е предпочела по-стария, тъй като по новия документите не са били окомплектовани. Коцев посочи, че са били изготвени две проекторешения – за неотстраняване и за отстраняване, като е разгледано по-подробното, предвиждащо отстраняване, което обаче нямало ясен автор.

Той обърна внимание, че от заседанието няма аудиозаписи, а само доста оскъден писмен протокол. Според Коцев действията на комисията са били прибързани, силно повлияни и съобразени с деня, в който се приемат бюджетът и заемът на Варна, за да може всичко да приключи наведнъж.

"В крайна сметка комисията гласува единодушно, което също говори за някаква битова организираност", добави той, като отбеляза, че има и други признаци за намеса на местни интереси.

Натиск от Дидо Дънката?

"Получаваме информация за влияния и връзки на представители на ОИК с Даниел Славов – Дидо Дънката, или с хора около него, макар и не от първо лице", заяви Коцев, като подчерта, че има и личен опит с подобен натиск.

По думите му в пряк разговор му е било казвано, че дали ще остане на поста кмет на Варна, зависи изцяло от самия него – обвързано с конкретни обекти и проекти, които трябвало да бъдат процедирани по "бързи писти", както въпросното лице било свикнало в общината.

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Коцев уточни, че при разговорите е ставало дума за това колко бързо се одобряват проектите и дали темпото отговаря на очакванията на отсрещната страна. "Имало е такива проекти, които имат спорни строителни книжа, които ние сме разгледали в администрацията, но неговата нетърпеливост винаги е водила до едни такива заплахи и предупреждения, че ако аз не направя това, което той очаква, вероятно може да ме свали", разказа той.

Коцев поясни, че натискът със срокове и очакванията за конкретен резултат често се засилват в периоди на гласуване на общинския бюджет или на важни решения в него. По думите му във Варна е широко известно, че голяма част от общинските съветници нямат своя воля, а действат като функция на неформални босове и формации. Коцев посочи, че според общоприети твърдения в града зад партия "Български глас" седят строителният бизнес и Даниел Славов-Дънката.

"Така че, когато трябва да се гласуват и трябва да се взимат решения в общинския съвет, винаги общинските съветници препращат кмета, който очаква да му бъдат гласувани определени предложения, към тези неформални босове, с които трябва да се разбере, за да минат нещата в общинския съвет", обясни той механизма на работа в местния парламент.

Коцев допълни, че макар подобни практики вероятно да съществуват и в други общини в страната, във Варна това явление е особено изразено и концентрирано в една или две фигури.

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Кой ще е временен кмет?

Коцев обясни и че се намира в процедура по отстраняване. "Много странна процедура, бих казал, но все пак процедура", обясни той в отговор на въпрос как е редно да бъде представян след решението на ОИК-Варна.

По повод възможността още днес Общинският съвет в града да се събере и да избере друг човек, който да управлява общината вместо посочения от него заместник-кмет, Коцев коментира, че подобен ход не е реден и не се предвижда от закона. Според него обаче се правят различни правни тълкувания и както ОИК, така и Общинският съвет биха могли да си позволят "своеволия".

"В края на краищата, докато съдът не се произнесе по предварителното изпълнение на решението на ОИК, не би трябвало да се взима никакво решение за друг действащ кмет. Това трябва да е заместник-кметът, който аз съм назначил", подчерта Коцев.