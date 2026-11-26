Бизнесменът Марин Митев, смятан за една от водещите фигури в икономическата група ТИМ, отрече да има отношение към отстраняването на варненския кмет Благомир Коцев. В интервю за БНР в четвъртък той заяви, че е в приятелски отношения както с Коцев, така и с бизнесмена Даниел Славов, известен с прякора Дънката.

Изявлението му идва ден след като стотици граждани в София, Варна и Пловдив протестираха срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) да прекрати правомощията на Коцев. По време на демонстрациите бяха издигнати лозунги както срещу Дънката, така и срещу ТИМ.

Самият Коцев обвини Даниел Славов, че стои зад отстраняването му, и заяви, че членове на ОИК са получили "финансови стимули", за да гласуват срещу него. Кметът посочи още, че една от партиите в Общинския съвет е свързана с Дънката, а формацията "Алтернатива на гражданите" - с ТИМ. Още: Часове след отстраняването на Коцев: Спрян строеж върху детска площадка тръгна отново

Митев: И кметът, и Дънката са ми приятели

В интервюто за БНР Митев отрече да има връзка с "Алтернатива на гражданите", както и да познава членове на ОИК или да е оказвал влияние върху решението им.

"Какво влияние? Имам приятели - и кметът ми е приятел, и Дънката ми е приятел", заяви бизнесменът.

Той потвърди, че се среща често с Коцев, но отрече да му е давал съвети за управлението на общината. По думите му срещите между двамата се случвали по инициатива на кмета. Още: "Няма да стане по този начин": В София излязоха на протест в подкрепа на Благомир Коцев (ВИДЕО)

Коцев предупредил Митев за предстоящото си отстраняване

Бизнесменът разказа, че около месец преди решението на ОИК Коцев му споделил, че разполага с информация за готвеното прекратяване на кметските му правомощия.

Митев твърди, че тогава се пошегувал с него, че подобен развой ще даде началото на нова предизборна кампания.

"Беше в кръга на шегата и то се случи точно така", коментира той. Още: "Варна ще се управлява от някой удобен подписвач": Какво следва след морския десант срещу Благомир Коцев? Специален анализ в Студио Actualno (ВИДЕО)

Митев отхвърли и твърденията, че Даниел Славов е плащал на членове на ОИК, за да подкрепят отстраняването на Коцев.

"Абсурд! Той е стиснат!", заяви бизнесменът.

Попитан дали самият той би дал пари за подобно нещо, Митев отговори, че е пенсионер и пенсията му не позволява.

Митев отрече ТИМ да контролира Варна

Интервюто идва на фона на обвиненията на депутати от "Демократична България", че Варна от години е под влиянието на икономически групировки. Коцев също заяви, че бившият кмет Кирил Йорданов е бил кмет на ТИМ, а неговият наследник Иван Портних - на Даниел Славов.

Митев отхвърли твърденията, че има влияние върху управлението на града. Той посочи, че компаниите му не получават обществени поръчки от общината. Още: България иска две руски банки с български собственици да отпаднат от санкциите на ЕС (ВИДЕО)

Бизнесменът отрече и общинските съветници от "Алтернатива на гражданите" да са под негов контрол. Според него сдружението обединява представители на местния бизнес, които искат да защитават интересите си в Общинския съвет. По-рано Коцев свърза формацията с икономическата група ТИМ.

"Първо, ТИМ - няма такова чудо, такова животно - ТИМ няма", заяви Митев.

По думите му може да се говори за конкретни дружества като "Химимпорт" и "Холдинг Варна", но не и за съществуването на обща структура с името ТИМ.

В края на интервюто бизнесменът заяви, че е готов да приеме в офиса си гражданите, които протестират срещу предполагаемото влияние на ТИМ във Варна.