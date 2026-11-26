Спрян строеж на жилищна сграда върху детска площадка във варненския квартал „Чайка“ отново стартира. Това става часове след отстраняването на кмета на града Благомир Коцев. По думите на местните жители строежът е бил спрян, докато Коцев е бил на власт – както от самия него, така и от лоялни на него служители в администрацията. След промяната обаче строителните дейности са подновени. На площадката са докарани фургони, контейнери и тоалетна и е започнало изкопаване.

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„Повечето от нас бяхме на работа. Всичко това се случи в работен ден, по обяд. Докато реагираме, вече всичко беше подкарано“, разказа в ефира на Нова телевизия живеещ в района.

Той твърди още, че при работата не се спазват изискванията за безопасност и здраве, тъй като мястото не е улица по подробен устройствен план (ПУП), а строителният вход би следвало да е от другата страна. Според жителите те са били заплашвани с полиция и с вдигане на автомобилите им с паяк.

По казуса вече е образувано административно дело в Административен съд – Варна. Към момента се очакват документи, които трябва да бъдат предоставени от още две институции, както и назначаването на поисканата от жалбоподателите съдебно-техническа и геодезическа експертиза.

Според защитата на гражданите основният въпрос сега е съдът първо да се произнесе по допустимостта на жалбата и наличието на правен интерес у живущите да обжалват издаденото разрешение за строеж. Едва след това магистратите могат да разгледат искането за спиране на неговото изпълнение.

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„Такъв е законът, за съжаление. Спазили сме всички законови процедури, но притеснението ни е, че въпреки това – особено след решението на ОИК и настъпилите тук обстоятелства – няма да ни стигне времето да спрем строителството, преди съдът да се произнесе“, посочват протестиращите.

Допълнително напрежение създава и въпросът кой реално извършва дейностите. Макар от самото начало на огражденията да е поставен надпис на фирма „Планекс“, вчера от дружеството са изпратили официална позиция, в която заявяват, че не са нито собственик на имота, нито възложител. Компанията уточнява, че е била ангажирана като изпълнител, но договорът ѝ е прекратен по взаимно съгласие със съответен акт.

Заради несигурността и опасенията, че строежът ще напредне преди съдебното решение, хората в района са в готовност за нови протести.