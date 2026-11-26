Варненският административен съд спря предварително изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) в морската столица, с което бяха прекратени предсрочно пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев. Мярката има действие до приключването на съдебното производство по същество с влязъл в сила съдебен акт. Това означава, че Коцев остава градоначалник, докато делото все още тече. В мотивите си съдебният състав посочва, че последиците от незабавното прекратяване на пълномощията на кмета на Община Варна надхвърлят неговата лична правна сфера.

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Това прекратяване засяга и правната сфера на гражданите, упражнили избирателното си право, както и установения чрез избори демократичен ред за формиране на местната изпълнителна власт.

Незабавното изпълнение на решението на ОИК води до фактическо преустановяване на мандата, получен непосредствено от избирателите, преди съдът да е осъществил пълноценен контрол за законосъобразността на административния акт, с който този мандат е прекратен, добавят още магистратите в решението, цитирано от правния сайт Lex.bg.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд (ВАС) в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

След отстраняването на Коцев временен кмет трябваше да е Снежана Апостолова.

Снимка: БГНЕС

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Отстраняването на Коцев

На 23 ноември Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна реши да прекрати пълномощията на кмета Благомир Коцев, съобщи председателят на комисията Велин Жеков. Решението е взето след постъпили сигнали до ОИК, свързани с отпуските на градоначалника през миналата година, когато той беше задържан и се намираше в ареста в продължение на около пет месеца.

Решението на ОИК дойде година след получаването на два сигнала от 3 и 4 ноември 2025 г. с искане да бъдат проверени отпуските на Коцев по време на близо петмесечния му арест през 2025 г. Първият сигнал е подписан от Дамян Христов, а вторият - от Биляна Якова-Атанасова. Те настояваха за проверка на отпуските, ползвани от Коцев през тази и миналата година, и прекратяване на пълномощията му поради тяхната неправомерност. Миналия месец имаше още един сигнал, който активира ОИК да действа: В ход е нов сценарий за сваляне на Благомир Коцев, екипът му видя "преврат" от "олигархичния модел".

В решението от 23 ноември ОИК преценява, че Коцев е отсъствал от работа без законово основание за повече от един месец по време на задържането си през 2025 г. Комисията приема, че кметът е имал право на 50 дни платен годишен отпуск, но не и да използва още 37 дни, прехвърлени от 2024 г. ОИК пише в решението, че кметът няма право и на неплатен отпуск, тъй като заема изборна длъжност и няма работодател, който да му го разреши.

Така комисията изчислява, че законният му отпуск е изтекъл на 12 септември 2025 г. От 15 септември тя приема отсъствието му за неоснователно, а от 16 октомври то вече надхвърля един месец, което е основание за прекратяване на мандата.

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Решението идва, след като през февруари 2026 г. съдът обяви първоначалния арест на Коцев за незаконен, а впоследствие върна делото на прокуратурата заради съществени процесуални нарушения. До края на мандата на Коцев остава по-малко от година. По закон, ако ОИК прекрати правомощията му и решението влезе в сила, няма да се проведат частични избори. Вместо това Общинският съвет ще избере кой да довърши мандата му. Мнозинството в общинския съвет е формирано около ГЕРБ, „Възраждане“ и бизнес формациите „Алтернативата на гражданите“ и „Български гласъ“. Коцев неведнъж е свързвал "Алтернативата на гражданите" с групировката ТИМ.

Снимка: БГНЕС

По думите на кмета - отстраняването му е "преврат". Основната цел зад този ход според него е контролът върху средствата на общината след току-що приетите на сесия на Общинския съвет бюджет и мащабен заем, предназначени за инфраструктурните проекти, подготвяни през последните две години.

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„Желанието им е да владеят цялата община, включително кметството, както са се упражнявали десетилетия наред. Основната им цел е овладяването на всички общински средства и финанси. Сега всички тези средства ще бъдат усвоявани така, че да отиват в джобовете именно на тези хора, които ще сложат пионка на мястото на кмета, за да управлява Варна за една година. От средствата, които ще владеят, всеки един цент ще гледат да отиде в техните джобове, а не в тези на варненци", каза Коцев след решението.

В позицията си той заяви, че преди неговия мандат Варна не е имала независим кмет, и посочи имената на предишни градоначалници, като ги свърза с икономически и политически кръгове.

"Десетилетия наред – още по времето на Кирил Йорданов, който беше кмет на ТИМ, след това Иван Портних, кметът на Даниел Славов - Дънката, всички знаете за това, вие също знаете като журналисти. Цяла Варна знае, това са обществени тайни. Този град винаги се е владял по този начин – чрез страх, чрез овладяване на администрацията, защото Варна е далеч от София, защото тук винаги сме били едно феодално общество и тези феодали искат Варна да остане тяхно феодално владение завинаги", посочи той.

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Решението на ОИК-Варна предизвика протести в морската столица и в София в подкрепа на Благомир Коцев, а междувременно се натрупаха ключови политически изявления - припомнете си: