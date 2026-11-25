Основно действащо лице или не е председателят на Варненския общински съвет инж. Христо Димитров в сагата с отстраняването на кмета на морската столица Благомир Коцев? Този въпрос поставя на дневен ред в своя публикация сайтът за разследваща журналистика Bird.bg. Доста скандално от Bird.bg твърдят, че именно Димитров ще стане избран от Варненския общински съвет кмет на Варна, ако в крайна сметка решението на ОИК-Варна за отстраняване на Коцев издържи на съдебен контрол. Адвокатът на Коцев – Николай Владимиров, дори вече каза публично, че е възможно решението за отстраняване на Коцев да бъде с предварително изпълнение, т.е. да е в сила преди съдът да реши окончателно по същество. Ако стане така, Варненският общински съвет ще може да избере заместник на Коцев и да не се съобрази с неговото решение кой да го замества – ОЩЕ: Адвокатът на Благомир Коцев разясни какво ще прави варненският кмет

Защо обаче Bird.bg гледа към инженер Димитров? Сайтът за разследваща журналистика спекулира, че за него е важно да стане кмет на Варна, тъй като губи засега важно дело в съда. Делото всъщност не е конкретно срещу Димитров, а срещу ГДЗЗД "Планекс –ГЕС" заради проект "Нов правителствен комплекс от сгради за нуждите на държавната администрация". Тези сгради трябваше да се появят в "София Тех Парк" - вместо това дотук "Планекс" ЕООД е осъдена да плати 16 872 536,16 лева плюс лихва, като тези пари всъщност са връщане на част от даден аванс, защото проектът в крайна сметка е спрян от Министерския съвет. ГДЗЗД "Планекс –ГЕС" иска да задържи тази сума от над 16,8 млн. лева, защото счита, че това ще е пропуснатата печалба по неизпълнения договор (решение № 993, 05.07.2025 г. на Софийски градски съд).

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Съгласно вписаното в Търговския регистър, до 14.04.2016 година т.е. преди над 10 години Христо Димитров е бил съдружник в "Планекс", а до 28.11.2023 година е бил управител на компанията. Рамковият договор между ГДЗЗД "Планекс –ГЕС" и държавата в лицето на дружеството "Монтажи" ЕАД е сключен на 02.10.2019 година т.е. докато Димитров е още управител на "Планекс" и когато все още на власт е третото правителство, водено от Бойко Борисов. А на 20.08.2020 г. е подписано допълнително споразумение към рамковия договор.

Сега Bird.bg казва, че срещу "Планекс" вече има издаден изпълнителен лист 213/14.05.2026 , т.е. обезпечителни мерки чрез частен съдебен изпълнител (ЧСИ). Но в съда делото все още не е приключило, то е на последна инстанция.

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