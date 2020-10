ЕК: Има проблем с главния прокурор. Ние: Работим, работим!

и

Не че съм професор по английски език, но вече над 20-тина година го използвам доста активно - и когато имаш оригинала на въпросния доклад , особено от професионално любопитство няма как да не го зачетеш. Да видим сега - първото нещо, което се набива на очи в докладазащото е в самото начало, е независимостта на съдебната ни система. Така и пише в документа - "Independence". В тази глава на първо място е ролята на главния прокурор. И ето какви неща може да прочете човек:1. Despite this progress, in Bulgaria, the combination of the powers and position of the Prosecutor General exerts considerable influence, as the Prosecutor General may annul or amend any decision taken by any prosecutor which has not been reviewed by a judge. 2. Furthermore, he may second prosecutors without their consent, for a period of 3 months within a calendar year, and issue written instructions to them, including in individual cases. 3. Consequently, all prosecutors and investigators are de facto subordinate to the Prosecutor General.4. As regards his or her accountability, the Prosecutor General can only be removed from office by a proposal of the Plenary of the Supreme Judicial Council (SJC) to the President of the Republic. 5. While the powers of the Prosecutor General are not unique to the Bulgarian justice system, concerns have been raised due to their combination with the Prosecutor General’s position in the SJC. In the Prosecutors’ Chamber, the Prosecutor General, as an ex officiomember and chairman, plays a decisive role in relation to the career and disciplinary proceedings regarding prosecutors.6. The lack of a possibility for an effective criminal investigation concerning the Prosecutor General and his or her deputies is a long standing issue which has been raised not only by the European Commission but also by the European Court of Human Rights and the Council of Europe. Не всеки е длъжен да знае английски език, но всеки може да използва Google Translate и да си преведе горните 6 точки от доклада. Те описват в абсолютно пълна степен какъв е проблемът на българското правосъдие и то системен, което е още по-страшно. Защото: а) Главният прокурор може да измени или анулира всяко решение на друг прокурор, което няма съдебна санкция.б) Главният прокурор може да командирова който и да е друг прокурор без негово съгласие за 3 месеца в календарна година и да му дава писмени указания как да работи, включително по конкретни случаи. Например - някой прокурор почне да оглежда дали пък Владислав Горанов не е нещо виновен, че едни 700 млн. лева данъци от хазарт ги няма в бюджета - или дали онзи запис, в който един глас, подобен на този на Бойко Борисов, казва как пратил КФН да размаже физиономията на един , който иска да купи ЧЕЗ без да се съобразява с него ... Я сега, ти г-н прокурор, който така си се заразследвал, ходи малко попази кокошките от лисиците в село Горно Нанадолнище - хипотетично де, сегашният главен прокурор не ми изглежда такъв реваншист! в) Вярно бе, ЕК, предвид а) и б), фактически всички прокурори са подчинени на главния.4. Как може да бъде махнат главният прокурор от поста му - примерно, защото 80 плюс дни му викат да дава оставка? Трябва ВСС да предложи на президента, но ВСС го прави с квалифицирано мнозинство. 5. Пък то, ВСС се състои от прокурорска и съдийска колегии, като главният прокурор е по право в прокурорската, където има 11 от 25 гласа воглаве с неговия. И ЕК казва, че "играе решителна роля" за развитието на кариерата и дисциплинарни производства на всички прокурори. Ами да, нали те са му "де факто" подчинени. Та как се събира квалифицирано мнозинство, като държиш над 40% от гласовете директно? 6. Липсата на възможност за ефективно криминално преследване относно главния прокурор и заместниците му .... Липсата! Липсата! Липсата! И то "относно". Да продължим четенето сега - правосъдният министър обяснява как ЕК подскочила от радост за идеята за независим прокурор , който да разследва главния. Да де, ама Брюксел не е във възторг от подточката на идеята, според която този независим прокурор няма да е толкова независим от главния по евентуални други разследвания. Ще го повторя отново : "". И за финал - вярно ли е, г-жо Ахладова, че в доклада пише и, че решението на Конституционния съд, че всеки прокурор може да разследва главния, не се струва на Брюксел достатъчна гаранция, че главният прокурор не е неконтролируем? Подсказвам - пише едни такива неща в края на страница 4 и началото на страница 5 от доклада. Това е - надолу дори няма какво да се чете. Когато основният мотор в съдебната система - този, който обвинява, може да е безконтролен, колата на правосъдието излиза от коловоза. Хубаво е все пак, че според Ахладова погледът на ЕК съвпада с приоритетите на правителството. Значи правителството мисли да поправи тези работи с главния прокурор - или не?!