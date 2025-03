Извинисебе: Американският дон, вицедиджеят му и "сделката" за свободата (ОБЗОР - ВИДЕО)

След вчерашната исторически скандална и скандално историческа среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски в Белия дом, е пределно ясно – ако сега не сте разбрали, никога няма да разберете. Два свята – единият се прави, че спасява животи, но пробутва само "сделка" и хич и не се свени да ламти за признания като "миротворец", на цената на "сделката" разбира се – тази за парите, докато го е много грижа за "животите". Другият иска живот – но живот, в който не си роб на тези с най-много ядрени ракети: Рискувате Трета световна война: Ванс и Тръмп нападнаха Зеленски, той не им остана длъжен (ВИДЕО)

Всичко, което трябва да се проумее за случилото се, може да бъде видяно в "Х" профила на Володимир Зеленски. Той препубликува изявленията за подкрепа на всички държавни лидери, които реагираха на поведението на Тръмп. Скролирайте, ако пръститте Ви са достатъчно тренирани, и бройте колко съобщения на подкрепа има: Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський. После хубаво чуйте как Джей Ди Ванс "виждал и чувал истории" за Украйна – казва го на човека, който на 24 февруари чакаше касапите на Путин да нахлуят и да го застрелят и който 3 години се бори като лъв за народа си. Вице диджейчето беше гончето – разлая се по предварително дадена заповед. Истинска Сторми Ваниелс – 300 000 долара дали взе да посвири на тази плоча вицедиждеят Ванс: Официално: Тръмп става президент като осъден престъпник, затворът му се размина

Zelensky: “Have you ever actually been to Ukraine to see the problems we have?”



JD Vance: “I've been to.... I've actually seen and watched the stories.” pic.twitter.com/ZXhMsF9ngM — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2025

Кой липсва в профила на Зеленски ли? Българско присъствие няма – щеше да е новина да има. 35 години преход и 45 години, които не ни стигнаха, затвърдиха приказката от турско робство за сабята и главата. Толкова сме зле, толкова сме жалки и толкова много подлизурковци виреят в "политическата ни класа", че сме на второ място в шампионата за легналите по очи – Виктор Орбан като истински факир сам си написа в "Х", че е предателят на ЕС. Крайно време е след като не е съгласен с нищо от позициите на ЕС да отива при Путин - "великият му приятел" Тръмп долетя точно там, за толкова стигат крилцата на какадуто. То никога няма да е орел.

Най-добре отново го каза Зеленски, и то с намигване, колкото и да беше трудно – пред Fox News, телевизионния рай на Тръмп. Президентът Тръмп каза, че има план как да спре Путин – може би не съм разбрал детайлите, затова дойдох. Планът на Тръмп изглежда е да обере и продаде каквото може от Украйна, че да прехвърли проблема с Путин на следващия след себе си: Зеленски: Тръмп има план как да спре Путин, дойдох да го чуя, не сме направили нищо лошо (ВИДЕО)

На фона на клоунадата на Тръмп – бившият руски военен министър Сергей Шойгу и настоящ секретар на Съвета за сигурност на Русия се срещна с китайския външен министър Ван И. Бившият руски президент и премиер, сега зам.-секретар на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев се срещна със севернокорейска делегация – първата среща беше в Пекин, втората – в Москва. Докато Тръмп кукудяка за сделки, Путин укрепва тила си за бъдещо разваляне на тези сделки – а разделението е ясно какво прави, всеки българин добре го знае от историческата съдба на страната ни:

Dialogue between Trump and British PM Starmer



- Could you take on Russia by yourself?



- Well... ha ha ha ha. pic.twitter.com/Uvu6wsm8st — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2025

Колко "непобедима" е Русия - зам.-ръководителят на Република Хакасия се оплаква публично как и този руски регион няма достатъчно пари - дори няма да плаща компенсации на семействата на убитите руски войници. Защо - защото санкциите удрят все повече Русия, а специално този регион страда, тъй като не може да изнася алуминий и въглища"

The deputy head of the Republic of Khakassia, Russia, complained that due to Western sanctions, which hit the region’s coal and aluminum industries, there are not enough funds even for compensations to the families of those killed in the so-called "special military operation."… pic.twitter.com/5EaNxrJsVc — WarTranslated (@wartranslated) February 28, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

С 37 по-малко са бойните сблъсъци в Украйна на дневна база – общо са 91. За сметка на това руснаците са увеличили мащаба на бомбардировките си с управляеми авиационни бомби – 152 общо т.е. 34 повече на дневна база. 31 от тях са хвърлени по цели в Курска област т.е. на руска територия: Русия удари болница в Харков, има ранени (ВИДЕО)

И още – с 600 повече са изстреляните от руската армия артилерийски снаряда на 28 февруари, до общо 5600. Руснаците са изстреляли 2449 FPV дрона т.е. с около 400 по-малко на дневна база, съгласно данните на украинския генщаб.

Най-горещото направление е Покровското – 26 отбити руски пехотни атаки. Още 8 са спрени в Новопавловското направление, което е южно на Покровското – там руснаците атакуват село Константинопол, за да затворят остатъците от фронта в района на Курахово, както и бавно напредват на север от Велика Новоселка към административната граница на Днепропетровска област. 18 руски пехотни атаки са спрени от украинската армия в Курска област, 16 – в Торецкото направление. Няма друго направление на фронта, в което да има двуцифрен брой руски пехотни атаки: Отвръща на удара: Украйна почна да притиска руската армия и в Торецк (ОБЗОР – ВИДЕО)

В Селидово украинската армия успя да нанесе удар по руски склад за термобарични боеприпаси – експлозиите са повече от впечатляващи, много от тях бяха вторични, от взривяващи се боеприпаси

За пръв път руското опозиционно издание "Медиазона" публикува поименно и със снимки имената на всички убити в Украйна руски войници, които медията е успяла да идентифицира в партньорство с руската служба на BBC. Става въпрос за потвърдени от журналистите случаи – по данни от некролози, роднини, приятели. В списъка има 95 300 имена – с изрично уточнение, че това не е пълен списък, отразяващ всички убити в Украйна руски войници и че те вероятно са над 160 000. Главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски вече посочи, че убитите руски войници са около 250 000, около 620 000 са ранени: Войници, танкове, самолети и т.н.: Украинските данни за руските загуби за 3 години война (ВИДЕО)

Mediazona has published for the first time a list of 95,300 Russians killed in Ukraine



"This is not the full list. There are more than 160,000 deaths have been confirmed through obituaries found online. The actual death toll is even higher." pic.twitter.com/0PJApw2jCt — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2025

Тази нощ Руската федерация изстреля 154 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 103, още 51 са приземени с електронно заглушаване. Паднали отломки обаче нанесоха щети в Одеса и Харков, където беше поразена болница - запалил се е покривът на лечебното заведение. В Одеса обаче загина човек: Белият дом изгони ТАСС, десетки украински дронове в Русия, взривове в Одеса (ВИДЕО)