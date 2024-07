Кола бомба избухна близо до президентския дворец в Сомалия (ВИДЕО)

Петима души бяха убити в Сомалия след като кола бомба се взриви в кафене в центъра на Могадишу, съобщава френския уважаван ежедневник Le Monde, позовавайки се на съобщения на местни медии.

Взривът разкъсва популярно заведение в центъра на града, което в този момент е било претъпкано поради излъчването на финала на Евро 2024.

„Предварителните полицейски доклади сочат петима загинали и около 20 ранени“, каза говорителят на полицията майор Абдифита Аден Хасан пред държавните медии, според сомалийската национална новинарска агенция (Rang).

🚨 HUGE EXPLOSION IN BOONDHEERE MOGADISHU Al Shabab have attacked and bombed a Cafe filled with Somalis watching the European championships between England and Spain in Daljirka Daahsoon Many casualties are expected Subxaanalaah pic.twitter.com/8GNlt5LzS0

Полицията отцепи района, който се намира в близост до комплекса на президентския дворец, който също беше много оживен по време на експлозията, поради предаването на футболния мач. ОЩЕ: Турция залови съмнителни лица, свързани с ИДИЛ и Ал-Кайда (ВИДЕО)

🇸🇴 - A powerful explosion has been reported near a cafe in Mogadishu, Somalia. According to initial reports, a car bomb detonated near the shop, where a crowd of people had gathered to watch the Euro 2024 final. @KaabTV reports at least 10 people killed. | @Florian99815909 pic.twitter.com/giLzgjCHYt