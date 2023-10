Крал Чарлз засади африканска папрат в Кения (ВИДЕО)

Кралят и кралица Камила кацнаха там късно в понеделник. Кралската двойка беше приета от министър-председателя на кабинета на Кения и външен министър Мусалия Мудавади и британския върховен комисар там Нийл Уигън.

Във вторник сутринта президентът Уилям Руто беше домакин на церемониално посрещане на Чарлз в Държавната сграда, допълнено с червен килим и салют с 21 оръдия от кенийския флот. По-късно Чарлз засади разсад от африканска папрат на поляната, пише още ABC News. ОЩЕ: Да оцветяваш пророка Мохамед: Изтеглиха училищно помагало в Кения

Официалната церемония по посрещането на кралското семейство бе белязана от малък, по-скоро забавен инцидент, става ясно от видео на KBC Channel1 News в Twitter. Всъщност става въпрос за войник, който се спъва и пада по време на посещението на крал Чарлз III в Държавната сграда.

VIRAL VIDEO: A soldier trips, falls during the visit of King Charles III at State House, Nairobi.#ViralVideo ^RO pic.twitter.com/0NQgk9gaxO