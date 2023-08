Мирише на война: Намеса на полиция и армия след нов протест пред френска военна база в Нигер (ВИДЕО)

Демонстрантите откликнаха на призив на организации, подкрепящи военните, които взеха властта с държавен преврат на 26 юли, посочва БТА. Припомняме, че в петък вечерта (25 август) нигерските военни дадоха 48 часа на френския посланик Силвен Ите да напусне страната.

ОЩЕ: Хунтата в Нигер гони втори западен посланик, Франция ѝ отвърна с "не"

Демонстрацията започна още призори на кръгово движение до летището в столицата Ниамей, намиращо се до нигерска военновъздушна база, в която има френски военен лагер. Заобиколени от голям брой нигерски военни, протестиращите развяваха нигерски и руски знамена, както и плакати с призиви за изтегляне на френските войски. "Не искаме френска армия в Нигер. Французите да си заминават", викаше жител на Ниамей.

Според разузнавателната платформа OSINT, в един момент събитието почнало да излиза от контрол, което наложило намесата на полицията и армията:

The Anti-French Demonstration near Diori Hamani International Airport and the French Base in the Niger Capital of Niamey has reportedly begun to get “Out of Hand” and occasionally Violent with Reinforcements from Police and Army Forces arriving in an attempt to Restore Order. pic.twitter.com/TyVbMYfHOw