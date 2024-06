Няма и следа от изчезналия самолет с африкански вицепрезидент на борда

Вицепрезидентът Саулос Чилима е пътувал със самолет на отбранителните сили на Малави, който е излетял в 9:17 ч. местно време в понеделник от столицата Лилонгве. Той обаче пропуснал планираното кацане на летище в северната част на страната - на по-малко от час път.

❗️ The Vice President of Malawi was killed in a plane crash



Saulos Chilima and ten other people on board died in the crash. The wreckage was found almost a day later.



"The aircraft carrying the Vice President, the Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima and nine others was…