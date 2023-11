Пред очите на децата: Русалка в африкански мол за малко да се удави (ВИДЕО)

Опашката, която е част от костюма на русалката, се закачи за рифа на дъното на аквариумен резервоар в мола.ОЩЕ: Facebook сметна Малката русалка за неприлична

Борейки се за въздух, жената бързо отстрани опашката и успя да изплува на повърхността, като във видеото се чуват писъците на децата след случилото се.

A terrifying moment unfolded in front of concerned shoppers when a professional mermaid's tail got caught on the reef at the bottom of a mall's aquarium tank.



Struggling for breath, she quickly removed the tail and was able to swim to the surface. https://t.co/EAhrTWPhaW pic.twitter.com/0HtA1eMfHN