Самолет кацна аварийно заради силно отровна кобра на борда

Пилотът имаше четирима пътници на борда, когато усети „нещо студено“ да се плъзга по кръста му.

„Сякаш мозъкът ми не знаеше какво се случва“, каза той пред Associated Press. След като отделил малко време да се съвземе, той уведомил пътниците си.

„Настъпи момент на смаяно мълчание“, каза той.

В крайна сметка пилотът се обажда на контрола на въздушното движение за разрешение да извърши аварийно кацане в град Уелком в централна Южна Африка. Трябвало е да лети още 10-15 минути и да приземи самолета със змията, свита до краката му. ОЩЕ: Ужаси в сръбска зоологическа градина: Мъжки леопард уби женска, питон погълна маймуна

