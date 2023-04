Судан: Обстрел по дипломатически конвой на САЩ, нападнаха и посланика на ЕС

"Това действие беше безразсъдно, безотговорно и, разбира се, опасно", каза той пред репортери в Япония след преговорите на групата Г-7.

Освен инцидента с американския конвой бе съобщено още, че посланикът на ЕС в Судан Ейдън О'Хара е бил нападнат в дома си в столицата Хартум. Дипломатът не е бил "сериозно ранен", потвърди ирландският външен министър Мишел Мартин. Той определи нападението като "грубо нарушение на задълженията за защита на дипломатите".

Мартин окачестви посланика като "изключителен ирландски и европейски дипломат, който служи на ЕС при най-трудни обстоятелства". "Благодарим му за службата и призоваваме за спешно прекратяване на насилието в Судан и възобновяване на диалога", каза той, цитиран от BBC.

По-рано ръководителят на външната политика на ЕС Жозеп Борел написа в Twitter, че сигурността на дипломатическите помещения и персонала е "основна отговорност" на суданските власти.

Говорителката на ЕС Набила Масрали заяви пред информационна агенция АФП, че делегацията на ЕС не е била евакуирана от Хартум след нападението. Сигурността на персонала е приоритет и мерките за сигурност се оценяват, добави тя.

От няколко дни Судан е обхванат от смъртоносни боеве между съперничещите си сили, като в страната има опити за преврат. ОЩЕ: Опит за преврат в Судан, текат боеве (ВИДЕО)

По данни на ООН - през трите дни на сражения в страната са загинали около 185 души, а повече от 1800 са ранени. Хартум е бил подложен на въздушни удари и силен обстрел с леко стрелково оръжие. Както армията, така и паравоенната групировка СБР твърдят, че контролират ключови обекти в столицата. Там жителите се укриват от експлозии.

Междувременно говорителят на Държавния департамент на САЩ Джон Кърби заяви, че в момента не се планира евакуация на американски служители въпреки продължаващите опасения за сигурността и затварянето на летището в Хартум. Той обаче призова всички американци да се отнасят към ситуацията "с най-голяма сериозност".

В понеделник над главното летище на Хартум се виждаха облаци дим, а телевизията показа кадри на пожари и експлозии. Въздушните удари на армията бяха насочени срещу бази на СБР, някои от които са разположени в жилищни райони. По думите на лекарите са обстрелвани болници. Съобщава се за щети в учебната болница "Ал-Шаб" в Хартум, както и в две други клиники.

