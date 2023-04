Опит за преврат в Судан, текат боеве (ВИДЕО)

Опит за преврат в Судан - суданската армия и паравоенни формирования влязаха в бой.

Трима судански цивилни бяха убити в събота, докато бушуваха боеве между редовната армия и полувоенните формирования в Хартум и други градове, съобщи лекарският съюз на страната. В изявление във Фейсбук медиците казаха, че "двама души са били убити на летището в Хартум", а друг човек е бил убит в Ел Обейд, в щата Северен Кордофан, южно от столицата. Той добави, че най-малко девет други души са били ранени при сблъсъците, включително офицер от армията в побратимения на Хартум град Омдурман, пише БГНЕС.

A military coup attempt takes place in #Sudan



Sudan's international airport stopped receiving flights amid clashes between the Rapid Reaction Forces and the army.



Explosions and gunfire are heard in the Sudanese capital. pic.twitter.com/yVvSnAmtL6 — NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2023

Военновъздушните сили на Судан нанесоха удари по множество бази в Хартум на Силите за бързо реагиране (СБР), съобщи армията, докато по улиците на столицата бушуваха боеве между съперничещите си сили за сигурност. "Суданските военновъздушни сили унищожиха лагерите Тиба и Соба (в Хартум), които принадлежат на СБР", казва СЕ в изявление. Редовната армия преследва бойци на СБР и призова цивилните да останат на закрито.

Tanks are being deployed by the Sudanese government forces on the streets of Khartoum. pic.twitter.com/HRCh15eTUG — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 15, 2023

В същото време командващият СБР Мохамед Хамдан Дагло обеща, че неговите бойци ще продължат да се бият, докато "всички армейски бази не бъдат превзети". "Няма да спрем да се бием, докато не превземем всички армейски бази и почитаемите членове на въоръжените сили не се присъединят към нас", каза Дагло пред телевизия "Ал Джазира". СБР твърдят, че са овладели президентския боец, резиденцията на командващия суданската армия и международното летище в Хартум:

Sudan's main paramilitary group said it seized the presidential palace, the army chief's residence and Khartoum international airport in an apparent coup attempt. The military said it was fighting back https://t.co/Z1S4mnpsiq pic.twitter.com/GgOrZYbf5r — Reuters (@Reuters) April 15, 2023

Междувременно се появиха и видеокадри от заловени египетски войници в Судан. Те са в плен на СБР и са били в Судан за съвместни учения:

Captured Egyptian soldiers under arrest by Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) at Merowe Airbase. pic.twitter.com/UO2REjlNU7 — Clash Report (@clashreport) April 15, 2023

Сблъсъците в Судан между армията и паравоенните групировки трябва да се прекратят "незабавно", заяви държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен в събота. Първият американски дипломат каза, че е "дълбоко загрижен" от съобщенията за боеве. "Призоваваме всички участници незабавно да спрат насилието и да избегнат по-нататъшни ескалации или мобилизиране на войски и да продължат преговорите за разрешаване на неуредените въпроси“, написа той в Туитър от виетнамската столица Ханой, където минава на път за срещата на колегите си от Групата на седемте (G7) в Япония.

Призиви за прекратяване на боевете отправиха ЕС и Русия.

Правителството на Чад затвори границата си със Судан и призова за спокойствие, предаде Ройтерс. Общата граница, дълга над 1400 км, ще остане затворена до ново нареждане, се посочва още в изявлението.

"Чад призовава регионалната и международната общност, както и всички приятелски държави, да дадат приоритет на възстановяването на мира", се казва в правителствено изявление, според БТА.