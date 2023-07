След преврата - в Нигер се веят руски знамена (ВИДЕО)

Сега поддръжници на хунтата маршируват по улиците на столицата Ниамей, развявайки руски знамена, скандирайки името на руския президент и решително заклеймявайки бившата колониална сила Франция.

Руската частна военна компания "Вагнер" вече действа в съседно Мали и руският президент Владимир Путин би искал да разшири влиянието на страната си в региона, но все още не е ясно дали новите лидери на хунтата ще се насочат към Москва или ще се придържат към западните партньори на Нигер, предаде БГНЕС.

Thousands rallied in the capital of Niger, where a recent coup took place, demanding the closure of all foreign military bases. The Community of West African Countries (ECOWAS) has already declared an economic and transport blockade: the rebels were given a week to return the… pic.twitter.com/sBFAOvMOKr