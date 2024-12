6300 души са евакуирани: Страховит пожар в Малибу унищожава домовете по крайбрежието (ВИДЕА)

Общо 6300 са вече хората, евакуирани от домовете си, а училищата и предприятията затвориха врати, докато властите предприемаха спешни мерки за погасване на мащабния пожар в Малибу, предаде Ройтерс. Пожарникарите успяха едва в сряда да овладеят горския пожар, обхванал плажната ивица на Малибу, Калифорния. Близо 2000 огнеборци гасиха стихията "Франклин", която изпепели повече от 4000 акра (1620 хектара) и унищожи девет сгради, съобщиха официални представители на местната власт.

Intense scenes of firefighters battling the #FranklinFire last night. As of right now, the fire has consumed about 2851.3 acres surrounding and within Malibu, California pic.twitter.com/R3D1ICNtuS

След избухването на пожара във вторник пожарникарите са насочили усилията си към каньон, в който хеликоптерите са изсипали вода. За част от денонощието беше в сила предупреждение към хората за риск от бързо разрастване на огъня.

Още: Огромен пожар бушува в Малибу, наредиха евакуация (ВИДЕА)

Град Малибу е дом на много знаменитости в уединените хълмове над Тихия океан на около 30 мили (50 км) северозападно от Лос Анджелис. Сред евакуираните е и актьорът Дик Ван Дайк, който навършва 99 години в петък. Той заяви в социалните медии, че заедно със съпругата му и с техните домашни любимци са се евакуирали безопасно.

This is the actual coastline and that's the ocean and the coastline is on fire and those are all homes on the coastline in Malibu.... Right this minute pic.twitter.com/CM9aFTKlMl