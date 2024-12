Огромен пожар бушува в Малибу, наредиха евакуация (ВИДЕА)

Пожарникари се борят с пожар в ниска растителност в Малибу, в американския щат Калифорния, в близост до университета „Пепърдайн“, който предизвика евакуация, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Засега не е известно как е пламнал пожарът, наречен „Франклин“, но по данни на окръжната противопожарна служба на Лос Анджелис са изгорели най-малко 40 хектара и са застрашени постройки.

Прогнозите са вятърът от север и североизток да се усили до 48-64 км/ч, като се очакват пориви до 105 км/ч, съобщиха от Националната метеорологична служба в Лос Анджелис в социалната мрежа „X“.

До снощи беше спряно електрозахранването на десетки хиляди потребители, тъй като комуналните служби работеха за намаляване на последиците от прословутите ветрове „Санта Ана“ в Южна Калифорния, чиито силни пориви могат да повредят електрическо оборудване и да предизвикат горски пожари.

Fire Alley (Malibu Canyon) doing what it does best. Ripping. Look at that terrain. #FranklinFire isn't gonna be easy. They're just lucky it didn't start further out from the coast pic.twitter.com/2oSBv7ERhb — Mann Made Cinema (@Hotshot_Movie) December 10, 2024

Националната метеорологична служба издаде предупреждение с червен код за висок риск от пожари с рядко срещано обозначение „особено опасна ситуация“ от 20:00 ч. снощи до днес за окръзите Лос Анджелис и Вентура.

Противопожарната служба издаде заповед за задължителна евакуация на жителите, живеещи източно от „Малибу Кениън роуд“ и на юг от „Пиума роуд“. Представители на университета заявиха, че следят ситуацията.