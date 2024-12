AI изчисли скандал между Тръмп и Илон Мъск през 2025 г.

Избраният за президент на САЩ Доналд Тръмп и бизнесменът Илон Мъск, на когото вече беше обещан пост в новата администрация, със сигурност ще се скарат догодина. Тази прогноза е направена от изкуствен интелект, пише Forbes. Отбелязва се, че новата администрация в САЩ ще донесе със себе си определени промени в политиката на американското правителство по отношение на ИИ технологиите. Като се има предвид участието на Илон Мъск в тази област, Тръмп вероятно ще даде на бизнесмена още по-голямо влияние върху екипа си.

Още: Доналд Тръмп сигурен, че Мъск никога няма да стане президент

В този контекст се отбелязва, че Мъск, за разлика от много други технологични магнати, е много предпазлив по отношение на потенциалните рискове за сигурността, които по-нататъшното подобряване на ИИ води до себе си, и следователно се застъпва за строго регулиране на тази технология. По този начин той може да лобира за по-строга регулаторна среда за ИИ в САЩ.

Още: Доклад: Има доказателства, че Мат Гец е плащал на 17-годишно момиче за секс

Какви ще са причините за скандала?

Още: Тръмп обеща да възобнови екзекуциите в САЩ

Всичко това обаче ще е възможно, само ако Илон Мъск остане в екипа на новия президент. Опитът от първия мандат на Тръмп показа, че той доста бързо обновява екипа си и дори привидно близки сътрудници не се задържаха дълго в администрацията му.

Още: "Абсолютна необходимост": Тръмп поиска отново да закупи Гренландия

„Както Доналд Тръмп, така и Илън Мъск са сложни, непостоянни, непредвидими личности. Не е лесно да се работи с тях. Те изгарят хората. Новооткритото им приятелство се оказа взаимноизгодно до този момент, но все още е във фазата на медения месец. Ние прогнозираме че до края на 2025 г. отношенията ще се влошат“, пише „Форбс“.

Припомняме, че Доналд Тръмп се завръща в Белия дом, след като победи Камала Харис на американските президентски избори, провели се през ноември месец. Републиканецът първи достига до нужните 270 гласа (по данни на CNN и FOX News), разпределяни между различните щати в изборната колегия, за да спечели втори мандат като президент на САЩ след триумфа над Хилъри Клинтън през 2016 г. Малко по-късно The New York Times, които използват базата данни на Associated Press, също потвърдиха ключовата победа на Тръмп в Пенсилвания, която му гарантира мандата.

Още: След заявките на Тръмп: Дания обяви увеличение на разходите за отбрана на Гренландия