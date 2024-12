Тръмп обеща да възобнови екзекуциите в САЩ

Избраният за президент на САЩ Доналд Тръмп се зарече да възобнови екзекуциите, след като встъпи в длъжност другия месец, предаде БТА. Републиканецът обеща енергично да се застъпва за налагане на най-тежкото наказание при необходимост. Тръмп разкритикува решението на президента Джо Байдън от тази седмица да замени с доживотен затвор присъдите на 37 от 40-те затворници, осъдени на смърт на федерално равнище в Съединените щати. Една от целите на демократа, чийто мандат е към края си, е да не позволи на своя наследник да издейства екзекутирането на тези хора.

Критики към Байдън

"Джо Байдън току-що смени смъртните присъда на 37 от най-лошите убийци в нашата страна", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл". "Когато чуете какво е направил, няма да повярвате. Това е лишено от логика. Роднините и приятелите (на хората, убити от осъдените на смърт) са още по-съсипани. Те не могат да повярват, че това се случва!"

Семействата на някои от жертвите реагираха гневно на решението на Байдън, който в същото време е подложен на натиск от лобистки групи да направи по-трудно за Тръмп да увеличи издаването на смъртни присъди на федерално равнище.

Републиканецът възобнови изпълнението на такива присъди след близо 20-годишна пауза по време на първия си президентски мандат от 2017 година до 2021 година. Байдън, който се кандидатира за президент през 2020 г., противопоставяйки се на смъртното наказание, преустанови екзекуциите на хора, осъдени на смърт на федерално равнище, след като встъпи в длъжност през януари 2021 година.

Припомняме, че Доналд Тръмп се завръща в Белия дом, след като победи Камала Харис на американските президентски избори, провели се през ноември месец. Републиканецът първи достига до нужните 270 гласа (по данни на CNN и FOX News), разпределяни между различните щати в изборната колегия, за да спечели втори мандат като президент на САЩ след триумфа над Хилъри Клинтън през 2016 г. Малко по-късно The New York Times, които използват базата данни на Associated Press, също потвърдиха ключовата победа на Тръмп в Пенсилвания, която му гарантира мандата.

Идва ли златен век за Америка?

Той нарече поддръжниците си "най-великото политическо движение" и обеща "златен век" за Америка."Искам да ви благодаря много, тук има хиляди приятели в това невероятно движение, което никой не е виждал преди. Вярвам, че това е най-великото политическо движение на всички времена. Сега ще достигне ново ниво на важност, защото ще помогнем на нашата страна да се излекува. Ще поправим границите, всичко в нашата държава. Сътворихме история. Преодоляхме предизвикателства, които не се очакваше да преодолеем. Вижте какво се случва – това е лудост!", каза Тръмп в първата си реч във Флорида след публикуване на началните резултати.

"Това е политическа победа, която нашата държава не е виждала преди. Благодаря на американския народ. Ще се боря за всяко семейство, за вашето бъдеще с всичките си сили. Няма да се спра, докато не постигнем бъдещето на Америка, златния век на Америка. Това е невероятна победа за американския народ, която ще ни позволи да направим Америка отново велика", заяви републиканецът, който се завръща в Белия дом след мандата между 2016 и 2020 г.

Той обяви победа в Северна Каролина, Джорджия, Пенсилвания, Уисконсин. "Сега печелим в Мичиган, Аризона, Невада, Аляска, което ще ни помогне да спечелим поне 315 електорални гласа", прогнозира Тръмп. "Нямаше друг път към победата. Спечелихме и общия народен вот, което е страхотно".