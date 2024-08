Арестуваха мъж за смъртни заплахи срещу Доналд Тръмп (СНИМКА)

Мъж от Южна Аризона беше арестуван за предполагаемо отправяне на смъртни заплахи срещу Доналд Тръмп в социалните мрежи, съобщиха властите. Това стана същия ден, когато бившият държавен глава и кандидат на републиканците за изборите през ноември, е бил в района, за да посети границата между САЩ и Мексико, предаде Асошиейтед прес.

Шерифството в окръг Кочис идентифицира заподозрения като Роналд Лий Сайвръд, на 66 години, от град Бенсън. Селището е в същия окръг като граничната зона, която Тръмп посети вчера следобед и където неговият кандидат за вицепрезидент сенатор Джей Ди Ванс беше на посещение през последните седмици.

Службата на шерифа съобщи, че Сайвръд е арестуван около 14:30 часа. Не се дават подробности за предполагаемите заплахи и за ареста.

